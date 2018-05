Hashkøbere mødes af "We are closed" på Christiania

Ritzau Tirsdag, 22. maj 2018 - 07:47

Christianitter har tirsdag formiddag lukket det område, hvor den organiserede hashhandel foregår. Pusher Street spærres af.

Samtlige indgange til Pusher Street blokeres, og det sker med et to meter højt sort hegn.

- Der er lukket for i dag, siger en kvinde ved en af indgangene til Ritzaus medarbejder.

Et skilt forklarer baggrunden for aktionen: "Pusher Street er lukket de næste par dage. Vi åbner for en mere hyggelig gade".

I løbet af dagen er hashhandlen emne for et møde på Christiania, forlyder det. Forskellige fraktioner er angiveligt uenige om, hvem der må sælge, og hvem der ikke må.

Ved 10-tiden er der endnu ikke kommet en officiel udtalelse fra Christiania om baggrunden for indhegningen.

Til dagligt sælges fra boderne i Pusher Street forskellige hashprodukter, selv om politiet igen og igen aktionerer mod sælgerne.

Alene i år har politiet foretaget cirka 150 anholdelser, ligesom godt 50 er blevet varetægtsfængslet af dommere i Københavns Byret, oplyste vicepolitiinspektør Lars-Ole Karlsen forleden til Ritzau.

I september 2016 vakte det stor opmærksomhed, da christianitterne selv ryddede hashboderne. Den aktion skyldtes en forråelse af miljøet. En betjent var blevet forsøgt dræbt med skud fra en pistol, ligesom en tilfældig turist var blevet såret.

Imidlertid rykkede hashsælgerne gradvist ind i Pusher Street igen. Efter et år vurderede christianitter selv, at handlen var tilbage på normalt niveau.

Årsagen til tirsdagens aktion vil christianitterne senere forklare og udtale sig om, skriver Politiken.