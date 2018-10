Hashhandel foregår helt åbenlys

redaktionen Tirsdag, 23. oktober 2018 - 18:32

Et foruroligende højt antal unge er afhængige af spiritus, hash eller spil.

For en stor del af dem har misbruget antaget så alvorligt et omfang, at de har behov for behandling, skriver AG.

Ifølge en ny plan med titlen »Børn og unge med rusmiddel- og spilproblemer« fra Sundhedsdepartementet bør mindst 711 af de unge have professionel hjælp. Men tallet kan være betydeligt højere.

Hver fjerde kan være ramt af misbrug

I planen opgøres også et såkaldt maksimumsskøn. Holder det stik kan knap 1.800 unge i alderen 15 til 24 år have udviklet et behandlingskrævende rusmiddelproblem.

Skønnet er baseret på udenlandske erfaringer samt det faktum, at grønlandske unge udsættes mere massivt for såkaldte risikofaktorer, herunder opvækst i misbrugsfamilier sammenlignet med unge i andre nordiske lande.

1.800 unge er et meget højt tal, da det samlede antal unge i alderen 15 til 24 år udgør knap 8.000. Næsten hver fjerde i gruppen kan således være ramt af et misbrug.

