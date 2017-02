Hash til en værdi af 44 millioner kroner beslaglagt

Det fremgår af politiets årsrapport for 2016 om kriminaliteten i Grønland, som politimester Bjørn Tegner Bay fremlagde for offentligheden i dag tirsdag. På gadeplan koster et gram hash i omegnen af 700 kr., og det sender beslaglæggelserne op på det store millionbeløb.

Langt de største mængder blev beslaglagt i hovedstadsbyen Nuuk med over 24 kilo hash plus dopingmidler. I forbindelse med ulovlige hash-aktiviteter blev der beslaglagt kontanter for et beløb, der løb på 1,6 millioner kroner.

Læs også: Flere kvinder voldtages og børn krænkes seksuelt

Det centrale omdrejningspunkt i Grønland for flytransport, Kangerlussuaq, indtager andenpladsen med beslaglæggelser af 12 kilo og tilhørende kontantbeløb relateret til hash-kriminalitet på ca. 1,8 millioner kroner.

Det er langt fra alle sager om overtrædelser af lov om euforiserende stoffer, der ender i retten og foran en dommer.

Over halvdelen endte med straf

Af årsrapporten fremgår det, at lidt over halvdelen af sagerne – 54 procent – resulterede i en dom, mens fem procent blev frikendt i retten. Hele 41 procent af de sager, som politiet efterforskede blev henlagt og kom derfor ikke videre i retssystemet.

Læs også: Politiet: Øget kriminalitet i 2016 og kun et lyspunkt