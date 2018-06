Hash-sag: Syv tilbageholdt i 10 måneder

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 01. juni 2018 - 15:41

Det er endelig lykkedes at finde et tidspunkt, hvor anklagemyndigheden og forsvarerne for de syv tiltalte kan gennemføre deres procedure i hash-sagen, der betegnes som en af de største i Grønland.

Procedurer stærkt forsinket

Retssagen gik i gang i april ved Sermersooq Kredsret og vidneafhøringerne er for flere uger siden afsluttet.

De syv personer risikerer dermed at være tilbageholdt i næsten et år, før de tiltalte enten frifindes eller dømmes. De tiltalte har alle nægtet sig skyldig i hovedanklagerne.

Ifølge anklageskriftet fik de tiltalte en fortjeneste på 16 millioner kroner ved at indsmugle hash fra Danmark og sælge den i Grønland. Der er tale om indsmugling af henholdvis 63 og 27 kilo hash. De tiltalte er seks mænd og en kvinde.

Procedure sidst i juni

Senioranklager Tobias Berg kan oplyse, at man netop i dag fredag har fundet frem til en dato for, hvornår procedurerne går i gang. Det bliver lørdag den 23. og søndag den 24. juni i Nuuk.

Tobias Berg afviser, at det er et problem, at de tiltalte risikerer at sidde tilbageholdt i knapt et år, før der falder dom.

- Da der i sagen nedlægges påstand om anstaltsanbringelse fra 3 år 9 måneder til 5 år, er der efter anklagemyndighedens opfattelse ikke proportionalitetsproblemer på nuværende tidspunkt, siger Tobias Berg.

Det ønskværdige

Landsforsvarer Finn Meinel ønsker ikke at kommentere den konkrete sag, men vil kun udtale sig generelt om problemet med lange tilbageholdelser.

-Det er ønskværdigt, at procedurerne sker hurtigst muligt efter bevisførelsen er afsluttet. Det skyldes, at alle aktører skal forholde sig til beviserne og de afgivne forklaringers troværdighed. Den vurdering er alt andet lige nemmere at foretage, når procedurerne gennemføres i umiddelbar forlængelse af bevisførelsen, siger landsforsvarer Finn Meinel, der understreger, at han ikke ønsker at udtale sig om den konkrete sag, da Sermitsiaq.AG kontakter ham for en udtalelse.