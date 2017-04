De handicappede skal have en talsmand

Det fremgår af et lovforslag, som i dag skal førstebehandles i Inatsisartut.

I lighed med Børnetalsmanden

På linje med Børnetalsmanden, der sætter fokus på børns rettigheder, skal Handicaptalsmanden med udgangspunkt i FN’s Handicapkonvention sørge for at de handicappede får en stærk og uafhængig stemme i samfundet.

- Lovforslaget har til formål at skabe rammerne for en Handicaptalsmand, som kan fremme rettigheder og interesser i samfundet for personer med handicap, samt rette fokus på og informere om vilkårene i samfundet for personer med handicap. Handicaptalsmanden skal som led i dette arbejde samle, udvikle og formidle viden om rettigheder og vilkår for personer med handicap til politikere, myndigheder, organisationer og borgere, hedder det i bemærkningen til lovforslaget.

Pris: 2,5 millioner kroner

Handicaptalsmanden får et sekretariat til at varetage opgaverne, oplyses det. Vedkommende forpligtes til en gang om året at holde møde med relevante offentlige myndigheder, institutioner og foreninger.

Der er allerede i 2017-finansloven afsat 2,5 millioner kroner til det nye initiativ.