Handelsaftale kan koste Grønland dyrt

Den såkaldte CETA-aftale med Canada har længe været undervejs, men nu er der tegn på, at den allerede kan få effekt fra 1. marts. Det vurderer interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer, som glæder sig over udsigten til en større osteeksport.

Grønlandsk økonomi svækkes

Glæden blandt de danske mælkeproducenter deles ikke med det grønlandske fiskerierhverv, der er Grønlands største indtjeningskilde.

I et svar til Inatsisartut-medlemmet Justus Hansen tilbage i december sidste år fastslår naalakkersuisoq for blandt handel og erhverv, Vittus Quajukitsoq, at CETA-aftalen ”ser derfor ud til at ville kunne svække den grønlandske økonomi”.

- Frie handelsaftaler (såsom CETA, red.) udhuler i større grad den toldfrie præferencefordel, som Grønland ellers har i relation til EU, skriver Vittus Quajukitsoq i sit svar, der imidlertid ikke tør sætte tal på, hvad denne handelsaftale i kroner og ører vil koste Grønland.

En fordel for canadierne

Canada eksporterer mange af de samme produkter som Grønland og får med aftalen lettere adgang til det europæiske marked.

Set i lyset af at Canada har stordriftsfordele og langt lavere produktionsomkostninger på eksempelvis rejer og hellefisk end den grønlandske, så vil CETA-aftalen ”med stor sandsynlighed påvirke den grønlandske eksport negativt”.

Prisen på hellefisk blivert udfordret

Vittus Quajukitsoq forventer, at priserne for hellefisk vil ændre sig. Hvor meget vil han imidlertid ikke give et bud på.

- For canadiske hellefisk vil toldsatsen være 0 pct ved aftalens ikrafttrædelse. Når den canadiske fiskeindustri opnår toldfri markedsadgang til det indre europæiske marked, vil det medføre øget konkurrence. En sådan konkurrence kan presse priserne ned på hellefisk og rejser i Canada og EU, hvilket vil kunne mærkes for grønlandske fiskeeksportører, oplyser Vittus Qujaukitsoq.

Spinkelt håb

Et spinkelt håb er der dog i den videre proces, set med grønlandske øjne.

Selv om Europa-Parlamentet har godkendt aftalen, hvilket betyder, at den træder i kraft på midlertidig basis, så skal den godkendes af hvert enkelt EU-medlemsland.

- Hvis blot et EU-medlemslands parlament ikke godkender aftalen ved simpel flertalsafstemning, vil CETA ikke kunne træde i kraft.

Om det vil ske, vil kun den kommende tid vise.