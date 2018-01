Håndboldlandsholdet træner på Færøerne

Det er første træningssamling efter at Ingi Olsen er blevet udnævnt til landstræner med Rasmus Larsen som assisterende landstræner.

I træningssamlingen deltager 17 spillere med profilerne fra den danske håndboldliga Akutaaneq Kreutzmann, Nordsjælland Håndbold, og Minik Dahl Høegh, Århus Håndbold, i spidsen. Træningssamlingen er et led i forberedelserne frem mod De Panamerikanske Mesterskaber i Nuuk i juni måned, hvor der er tre pladser til de kommende verdensmesterskaber på spil.

Minik Dahl Høegh er stadig skadet

Landsholdet kommer ikke til at spille i stærkeste opstilling i de tretræningskampe.

Minik Dahl Høegh, som har været skadet i en længere periode, har desværre haft et tilbagefald i genoptræningsfasen. Skaden skal i den nærmeste fremtid testes og så vil lægerne formentlig have et bud på, hvornår Minik Dahl Høegh bliver klar til at spille.

Minik Dahl Høegh selvtræner under samlingen på Færøerne. GOGs stærke målmand Frank Mikkelsen deltager ikke i samlingen.

Fra tirsdag til søndag

Spillerne fra Grønland og Danmark ankom til Færøerne i dag tirsdag over middag og rejser tilbage søndag eftermiddag. Under opholdet bor landsholdet på Hotel Føroyar i Tórshavn.

Landstræner Inge Olsen fortæller i telefonen fra Færøerne til Sermitsiaq.AG, at truppen udover den almindelige daglige træning skal spille tre træningskampe. Landsholdet skal spille mod Neistin, som fører den færøske liga, H71 og Vestmanna IF. I Vestmanna IF spiller landsholdsspilleren Miki Duko Sørensen.

-Vi spiller og træner første dag i Vestmanna, så får spillerne også set andet end Thorshavn, hvor vi skal træne og spille de resterende to kampe under opholdet slutter Ingi Olsen.

Truppen