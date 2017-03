Hammond udeblev fra vigtige udvalgsmøder

Udvalgets medlemmer betegner ellers møderne onsdag og torsdag som særdeles vigtige på grund af en dagsorden med bl.a. Pituffik og miljøoprydningen på Camp Century på dagsordenen, skriver KNR.

- Det er ét vigtigt møde. Det er en god mulighed for at være på 'tomandshånd' med statsministeren. Vi kom omkring vigtige ting som Pituffik og Grønlands ønske om øget selvstændighed, siger et af medlemmerne SFeren Karsten Hønge til KNR.

KNR har via Air Greenland fået oplyst, at der var flyafgange til København som muliggjorde, at Aleqa Hammond kunne have nået frem, omend der var forsinkelser tidligere på ugen.