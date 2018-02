Hammeken: Vi skal informere mere

En stor undersøgelse, som 177 erhvervsvirksomheder har deltaget i, viser, at kun 36 procent føler, at de har den nødvendige viden om RALs strategi ”Gør det let at handle med Grønland”, og hvilken betydning den har for deres virksomheder.

- Vi må informere mere. Især udenfor Nuuk kan vi se. Det kommer vi så til, og det glæder vi os til. Heldigvis er der jo ikke noget, der ændrer sig i morgen, så vi har tid til at få gjort klart, hvad betydningen kan være for den enkelte virksomhed. På den baggrund synes jeg, at 36 procent, der allerede nu føler, at de kender strategien og ved, hvad det vil betyde for deres virksomhed, er pænt. Der skal faktisk meget til at kunne sige ja til det spørgsmål, der bliver stillet, siger Verner Hammeken til Sermitsiaq.AG.

Verner Hammeken glæder sig over, at der i undersøgelsen er ”enighed om de store prioriteter”.

Godt udgangspunkt

- Vi i Royal Arctic Line hæfter os ved, at der er enighed om vigtigheden af omkostningseffektive løsninger, bedre forsyningssikkerhed og højere regularitet. Det er et rigtigt godt udgangspunkt, for de tre punkter, synes vi også, er meget vigtige. Der er områder af strategien (Aarhus, Reykjavik osv.) der er knapt så vigtige for erhvervskunderne, men det er helt naturligt, da det er nye tiltag med en grad af usikkerhed endnu, oplyser rederidirektøren, der også glæder sig over, at ”halvdelen allerede nu har tiltro til, at strategien kan holde priserne i ave”.

Der er forventning om, at fragtpriserne med den nye strategi vil falde. Kan du garantere, at det også bliver virkelighed for de grønlandske virksomheder?

- Vi garanterer, at vores strategi om samsejling er det mest økonomiske alternativ, som samtidig giver de bedste muligheder for effektiv samhandel. Det skaber de bedste betingelser for fremtidig effektivisering af logistikken og dermed omkostningerne, fastslår rederidirektøren.

Eksportmulighederne

Verner Hammeken hæfter sig også ved de kommende eksportmuligheder.

- At så mange skriver ”ved ikke” for bedre eksportmuligheder er naturligt, da mange respondenter ikke er eksportører, men at nå 55 procent positive svar er en meget positiv reaktion på nuværende tidspunkt, understreger RAL-topchefen.

Der er mange virksomheder, som ikke mener at væsentlige præmisser i strategien ikke har nogen betydning for dem. Hvordan vil du overbevise disse virksomheder om, at de tager fejl?

- Vi behøver som sådan ikke at overbevise nogen om det gode ved Aarhus i stedet for Aalborg og om fordelene ved at kunne få containere ud med globale rederier. Vores strategi er det mest økonomiske alternativ med de bedste muligheder for samhandel. De virksomheder, nye som gamle, som kan drage nytte af endnu mere effektive samhandelsmønstre vil drage stor nytte af dem. Det vil konkurrencen virksomhederne imellem sikre. Vi gør ikke dette for at tilfredsstille eksisterende virksomheder. Vi gør det for at skabe de bedste muligheder for fremtiden, og det er virksomhedernes ansvar at udnytte de nye muligheder bedst muligt, fastslår Verner Hammeken.

Erkendelse

Rederidirektøren kommer imidlertid med en erkendelse i forhold til undersøgelsens spørgsmål, der berører RALs strategi om at være en transportbro mellem Nuuk, Reykjavik, Torshavn og Aarhus, men hvor man ikke vil levere pakke-, speditions- og lagerservice. På det spørgsmål var der stor negativitet blandt virksomhederne.

- At ”RAL kun som transportbro” ikke vækker den store begejstring. Der tror jeg, vi skal lytte mere efter, hvad der menes og være skarpere på at kommunikere, at vi til enhver tid vil sikre forsyningssikkerheden med den nødvendige service, oplyser rederidirektøren i et mailsvar til Sermitsiaq.AG, da han aktuelt er på rejse i Finland.

