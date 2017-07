Hamburg forbereder sig på bulder og brag

Donald Trump, Angela Merkel, Xi Jinping.

Lederne af verdens største økonomier og mest magtfulde nationer er til stede, når G20-topmødet løber af stablen 7. og 8. juli i Hamburg.

Alles øjne vil være rettet mod den nordtyske storby.

Globale problemer

Mødet er en unik mulighed til at gøre opmærksom på globale problemer, og det er lige præcis, hvad borgere og organisationer har tænkt sig at gøre.

Ifølge tyske medier er forventningen, at Hamburgs gader vil være fyldt med tusindvis af demonstranter i dagene op til og under topmødet.

Politistyrker fra hele landet er blevet mobiliseret for at håndtere opgaven.

De er forberedt på lidt af hvert. Terrorangreb, blokader, voldelige protester og fredelige demonstrationer.

10.000 aktivister forventes

Myndighederne forventer op mod 10.000 aktivister fra den yderste venstrefløj, skriver Welt Am Sonntag.

Aktivisterne kommer til den tyske havneby fra Italien, Frankrig, Grækenland, Spanien og Skandinavien, lyder meldingen.

En stor demonstration med titlen "Velkommen til Helvede" er blandt andet planlagt dagen før topmødet.

En af de organisationer, der deltager, er Autonomous Revolutionary Nordic Alliance. Det er en samling af 13 nordiske grupperinger.

Blokere havnen

I en pressemeddelelse skriver aktivisterne, at de vil være med til at blokere havnen i den nordtyske millionby og forsøge at sætte en stopper for mødet.

- Vi vil blokere for G20-mødet, som er en udemokratisk samling af autoritative stater og ledere, som gennemtvinger besparelser og neoliberalisme i deres egne og andre lande, står der.

Det forventes desuden, at både kurdiske og tyrkiske demonstranter vil være til stede, og det kan føre til voldsomme sammenstød.

Bevægelser i alle mulige afskygninger dukker altså op. Også ngo'er som Greenpeace, der har tænkt sig at deltage på fredelig vis.

Det fortæller Mads Fisker, der er fungerende kampagnechef i Greenpeace i Danmark.

- Vores tilgang er, at det pres, der skal lægges, skal være positivt og fredeligt. Det er helt afgørende, at det foregår på en måde, hvor det centrale er de budskaber, der skal sendes, siger han til Ritzau.

Greenpeace møder op for at lægge pres på beslutningstagerne oven på USA's udmelding om, at man vil genforhandle klimaaftalen fra Paris.

Optimismen er slået tilbage

Det er vigtigt, at lederne mærker folkets efterspørgsel på klare og optimistiske udmeldinger ved sådanne møder, mener Mads Fisker.

- I store dele af verden er optimismen nok slået midlertidigt tilbage af Trumps nuværende kurs. Men reaktionen fra verdenssamfundet giver håb om, at det ikke vil bruge Trump som undskyldning, siger han.

Flere end 20.000 betjente er ifølge nyhedsbureauet Reuters klar til at håndtere både fredelige og konfrontationslystne demonstranter.

Tysk politi fik imidlertid en skidt optakt til mødet, da 220 betjente blev smidt hjem til Berlin i sidste uge. Grunden: De holdt en fødselsdagsfest, der gik over gevind.

Efter festen, der varede helt til tirsdag morgen, var der forlydender om, at betjente drak sig meget fulde, havde sex i det fri og strippede med våben i hænderne.

- Vi er bare mennesker, lød det efterfølgende fra politiet.

/ritzau/