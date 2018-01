Halibut Greenland pludselig ikke salgsklar

Den nye udmelding fra topledelsen af fiskerivirksomheden i Ilulissat kommer efter en omtale i avisen Sermitsiaq, der i slutningen af 2017 kunne afsløre, at virksomheden var sat til salg gennem det færøske mæglerfirma Rajani/Rasmussen.

Kursændring

- Vi har afsøgt forskellige muligheder for at sikre virksomhedens videre udvikling, oplyser bestyrelsesformand Johan Villadsen og indikerer dermed i sin pressemeddelelse, at man har foretaget en kursændring.

- Vi vil gerne pointere, at vi anser den brede og lokalt forankrede ejerkreds som virksomhedens styrke. Vores oprindelige ide om at sikre at lokale fiskere har en valgmulighed mellem at indhandle til en offentligt ejet mastodont eller en privatejet og lokalforankret virksomhed er intakt. Med andre ord fastholder vi virksomhedens fokus på at sikre konkurrencedygtige priser og den bedst mulige service, udtaler bestyrelsesformanden.

Ambitionsniveau

Ambitionsniveauet i fiskerivirksomheden, der er udfordret af faldende indhandlinger af hellefisk i Diskobugten, er imidlertid intakt, fremgår det af meddelelsen.

- Vi vil samtidig bruge lejligheden til at slå fast, at vores ønske om at vækste i forskellige steder i Nordgrønland er uændret. Denne proces sker i tæt samarbejde med lokale fiskere, som enten er medejere af vores datterselskaber, eller kan blive det. Vi vil med andre ord være et selskab som gør en forskel i forskellige lokalsamfund ved at sikre en reel konkurrence indenfor vores branche, fastslår formanden.

Overskud i et styrtdyk

Overskuddet i 2015 landede på 30 millioner kroner, mens virksomheden måtte nøjes med et overskud på otte millioner kroner i 2016.