Hærværk på helikopter-landingsplads

Asger Søndergaard Nielsen Torsdag, 29. november 2018 - 16:19

Mittarfeqarfiit Upernavik oplyser i en pressemeddelelse, at flere og meget dyre banekantslys på deres helikopterflyvepladser har været udsat for hærværk. Det betyder i værste fald, at helikopterne ikke kan lande, og at man derfor må aflyse afgange, heriblandt passager- og ambulanceafgange.

- Det besværliggøre livsvigtige operationer, og det kan påvirke forsyningen af forskellige varer, siger driftchef i Mittarfeqarfiit, Brian Biilmann Hjortborg.

Banekantslys er specielle pærer, beregnet til lufttrafik, og det er et lovmæssigt krav, at de er ved landingspladserne. Ved bestilling af pærerne er der en ventetid på tre til fire uger, og i den tid kan helikopterpladserne i værste tilfælde ikke benyttes.

- Det udsætter vores helikopteroperationer for risiko, da de alternative nødlandingspladser reduceres, når banekantlyset er ude af drift, siger flyvechef Lars-Henrik Thorngreen, Air Greenland.

Fodspor i sneen

Problemet med hærværk havde man også tidligere på året i Innaarsuit og Nuussuaq ved Upernavik.

Personalet ved helikopterlandingspladserne har set spor i sneen ved banekantslysene. Nogle gange har det været dyrespor, og i de tilfælde er det tydeligt at se, at ledningerne er blevet gnavet over af en ræv eller en hund.

Andre gange har det været fodaftryk fra personer, der er set ved de smadrede banekantslys. Tre gange inden for det sidste halve år har personer stået bag ødelæggelserne, oplyser Mittarfeqarfiit Upernavik.

Sidste år købte Mittarfeqarfiit Upernavik 112 nye banekantslys. De kostede 140.000 kroner. Det er 1250 kroner pr pærer, der bliver ødelagt.

Mittarfeqarfiit Upernavik håber, at et opråb til befolkningen kan være med til at stoppe hærværket. Tilfældene af hærværk er blevet politianmeldt.