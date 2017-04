Hadet i 30 år: Ny analyse af fødestedskriteriet

Igennem tre årtier dikterede det såkaldte fødestedskriterie løn- og ansættelsesforhold betinget af fødestedet. Det kom til at berøre mange mennesker, og derfor har den nye analyse også taget en større spørgeskemaundersøgelse i anvendelse for at finde frem til betydningen af emnet.

Vigtig rapport

- Dette er en af de vigtige rapporter som vi udgiver. Et af vores formål i kommissionen er, at grønlænderne skal så vidt som muligt kende deres historie. Men også, at Grønlandshistorien skal skrives ud fra grønlændernes egne fortællinger, udtaler Forsoningskommissionens formand Josef Therkildsen ifølge en pressemeddelelse.

Titlen og særligt undertitlen på rapporten lader ingen tvivl om, hvor uheldig emnet har haft af betydning:

Analyse om Fødestedskriteriet - efter fuldstændig ligestilling førte til diametralt modsat resultat

Forfatteren

Forfatteren bag rapporten Jakob Janussen, mangeårig topembedsmand i hjemmestyret og tidligere formand i den grønlandske selvstyrekommission, siger i sine afsluttende bemærkning:

- Fødestedskriteriet er en integreret del af vort lands historie, som ikke går i glemmebogen lige med det samme, skriver forfatteren og føjer til:

Indre smerte

- Det er dog ikke for meget sagt, at vi i samfundet stadigvæk kan mærke efterdønningerne forårsaget af ordningen. Vi har stadig en del medborgere i samfundet, som fortsat lever med deres indre smerte forårsaget af ordningen.

Læs hele rapporten: Analyse om fødestedskriteriet