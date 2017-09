Hårdt halvmarathon i Upernavik på kuperet rute

Egentlig var der sidste søndag lagt op til en halvmarathon i Upernavik med muligheden for at tage de kortere udgaver på 14 og 7 kilometer.

Men da de 15 friske løbere stillede til start, fik de besked på, at ruten måtte kortet ned til henholdsvis 5, 10 og 15 kilometer.

Grunden til dette var at en del af ruten gik på lufthavnens landingsbane, som Mittarfeqarfiit havde været så venlige at stille til rådighed for løbet, da der normalt ikke er fly om søndagen.

- Men lige i søndags skulle landingsbanen bruges til et ekstra fly, og det måtte vi naturligvis bøje os for fortæller løbets arrangører Petrine Kleemann og Niels Voldbæk.

Det slog dog ikke et par af løberne ud. Peter Karlsen og Kirsten Olsvig tog den hårde kuperede rundstrækning i byen fire gange i stedet for tre, så de alligevel nåede op på 21 km.

Alle gennemførte i fin stil og Petrine Kleemann og Niels Voldbæk håber, at løbet vil blive en tilbagevendende begivenhed, fordi alle byer med respekt for sig selv bør have et halvmarathonløb. Det i Upernavik er nok et af de hårde af slagsen.

Resultatliste:

21 km: Peter Karlsen, 1:56:53; Kirsten Olsvig, 2:32:18.

15 km: Anne Katrine Kurtzhals, 1:27:59; Niels Voldbæk, 1:28:37; Julie Karlsen, 1:51:46; Sara Fontain, 1:57:29.

10 km: Haldora Jensen, 1:27:58.

5 km: Nikolaj Jensen, 35:55; Petrine Kleemann, 36:04; Ida Pedersen, 38:12; Agathe Knudsen, 40:25; Uma K. Lennert, 51:38; Hansigne Ezekiassen, 51:43; Malene Hinrup, 1:12:36; Anine Mørch, 1:12:36