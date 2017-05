Håndboldtræner: Lad os nu tage det næste skridt

- Der er stor udvikling indenfor håndbold i andre lande, og nu må der ske en handling for at få flere kampe om året i Grønland.

Sådan siger Johannes Groth til Sermitsiaq.AG, der er klubtræner for de syvdobbelte grønlandske mestre, GSS herrer, og landstræner for de grønlandske håndboldkvinder.

Han siger, at hvis der skal ske en større udvikling i sporten, må der komme flere kampe.

- Som det ser ud nu i dag, så spilles der kun i en uge om året, og det er ved grønlandsmesterskaberne. Men de andre lande som landsholdene møder, spiller hver uge, og hvis vi skal følge med i udviklingen, skal der være flere kampe klubmæssigt i Grønland, siger Johannes Groth, der understreger, at han udtaler sig som privatperson og ikke på vegne af Grønlands Håndbold Forbund.

Udviklingen vil eksplodere

Johannes Groth kommer derfor med en forslag om, at man skal gå videre fra grønlandsmesterskaberne.

- Det er rigtigt vigtigt, at det bliver diskuteret hvordan man kan afvikle en turnering, hvor der måske kan spilles hver anden måned, for udviklingen vil eksplodere.

- Ved at samarbejde mellem virksomhederne og dem der står for logistikken kan denne lade sig gøre. Jeg ved godt, at økonomien er den største hindring, og mange vil sikkert synes, at det vil være umuligt at starte på det. Men jeg er helt sikker på, hvis man planlægger det rigtigt, at det godt lade sig gøre, forklarer Johannes Groth.

Også andre sportsgrene

Han er sikker på, at andre sportsgrene vil også tilslutte sig til idéen.

- Det vil være det store skridt inden for sport her i Grønland. Det her handler ikke om håndbold, men også andre sportsgrene som helhed. Nu må vi komme videre, og det første er at diskutere det, lyder det fra Johannes Groth.

Tirsdag starter grønlandsmesterskaberne i håndbold for seniorer, der skal spilles i Nuuk i denne uge.