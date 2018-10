Håndbold: Skæbnemøde kan bane vejen til VM

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 18. oktober 2018 - 13:53

En magtkamp mellem Det Internationale Håndboldforbund og Pathf, der er Det Pan Amerikanske Håndboldforbund, kan få store og vidtrækkende konsekvenser for det grønlandske håndboldforbund, Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiat.

Sagen er, at IHF tidligere på året har besluttet sig for at opdele Pathf i to, så der etableres to forbund: Nordamerika og Sydamerika.

Beslutningen er blevet appelleret af Pathf, der vil bevare Det Pan Amerikanske Håndboldforbund, til den internationale sportsdomstol, CAS. Her fik Pathf medhold af CAS.

Grønland kan undgå stærke hold

Men fra i dag, torsdag, holder Det Internationale Håndboldforbund møde i Qatar, der endeligt skal afgøre, om forbundet skal opdeles.

Hvis IHF beslutter at opdele Det Pan Amerikanske Håndboldforbund, kan det få en stor betydning for det grønlandske håndboldforbund. Det vil nemlig betyde, at Grønland undgår at møde de stærke sydamerikanske landshold ved kvalifikationskampene til verdensmesterskaberne.

- Hvis Pathf splittes, skal vi møde de nordamerikanske lande samt landende fra Caribien ved kvalifikationskampe, mens sydamerikanske- og mellemamerikanske lande møder hinanden ved VM-kvalifikation. Derfor får Grønland bedre muligheder til at kvalificere sig til VM for både herrer og kvinder, siger formanden for eliteudvalget i Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiat, Miki Lynge til Sermitsiaq.AG.

Vil respektere beslutning

Derfor venter det grønlandske håndboldforbund spændt på, hvad afgørelsen bliver i denne uge.

- Men jeg skal fastslå, at vi vil respektere det, der bliver besluttet, siger Miki Lynge.

- Og vi har ikke fået informationer om, hvordan VM-kvalifikationskampene vil se ud, hvis Pathf bliver splittet, for det kan være, at det bliver besluttet, at de to bedst placerede ved kvalifikationsturneringen i Nordamerika spiller mod sydamerikanske hold ved den endelige VM-kvalifikation. Derfor ser vi meget frem til at få en afgørelse, fremhæver formanden for eliteudvalget i grønlands håndboldforbund.

VM-deltagerhold kan udvides

Han kan også oplyse, at IHF vil udvide deltagerlandende ved verdensmeterskaberne, så 32 hold deltager ved VM for både herrer og kvinder i stedet for nuværende 24 hold.

På grund af splittelsen mellem IHF og Pathf er det endnu ikke blevet besluttet, hvor de grønlandske håndboldkvinder skal spille kvalifikationskampe til Pan Amerikanske Mesterskaber, der skal afvikles i december.