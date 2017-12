Håndboldprofil takker af

Nivi H. Efraimsen, der måler 185 cm, har i en alder af 38 valgt at sige stop. Hun har igennem tiden deltaget ved flere Pan Amerikanske mesterskaber samt ved VM 2001 i Italien for det grønlandske landshold. Hun har igennem tiden repræsenteret flere klubber i Grønland og Danmark, men har startet sin karriere i Sisimiut og klubben SAK samt S-68.

Efter en længere pause fra håndbolden vendte hun tilbage på håndboldbanen, senere blev hun også udtaget til landsholdet igen og deltog ved dette års NORCA turnering i Puerto Rico.

- Det ærgre mig at Nivi ikke er 10-15 år yngre, med de planer vi har for landsholdet over de kommende år. Hun bidrager rigtig meget rent fysisk specielt med sin højde, og har en forståelse for hvad det kræves og indebærer at være en del af et konkurrence miljø. Så er det specielt det menneskelige jeg vil huske hende på. Det har været rart at have en voksen med, skriver Johannes Groth i en pressemeddelelse.

Den nuværende landstræner fulgte i øvrigt som barn med i VM 2001 fra klasseværelset i den skole i Sisimiut, hvor Nivi i dag er skoleinspektør.

Selv udtaler Nivi H. Efraimsen:

- Først og fremmest er stort tak til mine forældre, for at støtte mig i alle henseender. Tak til mine trænere igennem tiden specielt i S-68 og SAK, det er deres andel at jeg har så stort en interesse i sporten. Stor tak til alle andre trænere på kysten som har været med til at udvikle mig som spiller. Jeg ønsker også at sige tak til mine tidligere holdkammerater over alle årene (1993-2017). Ordet ’Tak’’ er et lille ord. Sporten har gjort verden mindre, da den har bidraget til at jeg har besøgt mange lande.

Indenfor 14 dage præsentere Johannes Groth bruttolisten på 30 spillere, hvor der vil være nye navne at spore i forhold til året før.