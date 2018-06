Håndboldlandsholdet på vej hjem fra Spanien

Knud Fl. Larsen Fredag, 08. juni 2018 - 09:01

Efter en fin uge med træning, to kampe og masser af samvær er truppen nu på hjem til Nuuk for at begynde de sidste forberedelser frem mod De Panamerikanske Mesterskaber.

Landsholdet har under opholdet i Spanien boet i Nava de la Asunción, som er en mindre bjergby to timers kørsel fra Madrid.

Assistentlandstræner Rasmus Larsen giver i en samtale med Sermitsiaq.AG umiddelbart inden afrejsen fra hotellet udtryk for, at holdet har boet et helt perfekt sted.

- Internettet har været dejligt langsomt, så vi har fundet de gamle dyder med kortspil og samvær frem. Det var lige det, som vi havde brug for.

- Det er lang tid siden, at spillerne fra Danmark og fra Grønland har været samlet. Vi er blevet rystet godt sammen og har fået de to nye i truppen Marco Geisler og Aqqalu Sandgreen rigtig fint integreret. Under træningen har vi blandt andet arbejdet meget med syv mod seks spillet.

Tabte sidste træningskamp

Landsholdet spillede torsdag aften den sidste af to træningskampe under opholdet i Spanien. Modstanderen var et meget stærkt regionshold med flere spillere fra den bedste og meget stærke spanske Liga og flere, som tidligere har spillet i Barcelona. Regionsholdets træner Juan Carlos Pastor Gomez er til daglig træner i storklubben Pick Szeged i Ungarn og er tidligere OL og VM vinder med Spanien.

Grønland tabte kampen 27-34 efter en god indsats. Akutaaneq Kreutzmann blev grundet et overbelastet knæ sparet.

De grønlandske målscorere

Miki Heilmann 6

Minik Dahl Høegh 5

Aqqalu Ingemann 4

Milan Olsen 3

Angutimmarik Kreutzmann 2

Marco Geisler 2

Aqqalu Sandgreen 2

Eqqaluunguaq Kristiansen 2

Lars Ole Lyberth 1

Den første træningskamp tabte Grønland knebent 25-26.

Stor ros til alle

Rasmus Larsen siger slutteligt, at hele truppen fortjener stor ros.

- Det har været meget positivt at opleve den gode stemning og den store gejst og nu glæder vi os alle til at komme hjem slutter Rasmus Larsen

Landsholdet rejser fra København til Nuuk i morgen lørdag.