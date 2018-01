Håndboldherrerne vinder mod VIF

I modsætning til de to øvrige kampe, havde holdet Akutaaneq Krutzmann til rådighed, hvorimod Miki Heilmann sad over med en overbelastet knæ.

- Vi har under samlingen arbejdet meget med at vise den rigtige attitude på banen, og via et stærkt forsvar at få en del kontramål. Det er dejligt at se, at dette fuldt ud lykkes i dagens kamp. Via det stærke forsvar kom vi meget godt fra start i kampen, og via en koncentreret indsats hele vejen igennem, sluttede vi samlingen af med en sejr, lyder det fra landstræneren, Ingi Olsen.

Grønland gik til pause med en føring på 17-12 og vandt kampen med 34-25.

Målscorerne for Grønland blev: