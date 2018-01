Håndboldherrerne vinder første kamp i Færøerne

Onsdag spillede det grønlandske herrelandshold i håndbold deres første kamp under træningssamlingen i Færøerne.

Modstanderen var Neistin fra Thorshavn, der ligger på toppen i den færøske liga.

Det startede dårligt for det grønlandske landshold, der var bagud med 8-10 i pausen. Efter pausen foretog landstræner Ingi Olsen justeringer i både forsvar og angreb, hvilket gjorde at det grønlanske spil flød bedre.

Seksmålssejr

Kampen endte med en sejr til det grønlandske landshold med 24-18.

- Efter en sløj start fik vi via hårdt arbejde i forsvaret styr på deres skyttere og pressede vores modstandere til at lave flere fejl – og med det gode forsvarsspil fik målmændene samtidig flere redninger, hvilket gjorde vi kunne trække os ud af kampen med en sejr, siger landstræner Ingi Olsen i en pressemeddelelse.

Det oplyses, at den grønlandske spiller, Karl Frederik Frederiksen, spillede en flot kamp i både forsvar og angreb, og Neistin havde store problemer med at dække ham op.

Ny kamp venter for herrelandsholdet i dag, torsdag. Her møder holdet H71, der ligger som nummer to i den færøske liga.

Kampen spilles på Hoyyvik fra klokken 19.30.

De grønlandske målscorere i kampen: