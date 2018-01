Håndboldherrerne spiller uafgjort mod færøsk hold

Kampen endte uafgjort 21-21 mellem det grønlandske herrelandshold og H71, der ligger som nummer to i den færøske håndboldliga.

Det var herrelandsholdets anden kamp i deres træningsophold i Færøerne.

Grønlands Håndbold Forbund oplyser i en pressemeddelelse, at kampen blev en noget mere fysisk kamp end den første kamp, holdet spillede onsdag.

Læs: Håndboldherrerne vinder første kamp i Færøerne

Fysisk kamp

Landstræner Ingi Olsen er glad for den fysiske kamp, der blev spillet.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi fik mere fysik ind i kampen, da vi har behov for at kunne klare os godt til de kommende panamerikanske mesterskaber. Jeg er ligeledes tilfreds med vores angrebsspil som fungerede rigtig godt under ledelse af en stærkt spillende Miki Heilmann. Både indspil til stregen og presspil af høj kvalitet åbnede modstanderens forsvar, siger han i pressemeddelelsen.

Grønland førte ved pausen med 12-11 og kampen endte altså uafgjort 21-21.

De grønlandske målscorere er:

Miki Heilmann 6 mål

Eqalunnguaq Kristiansen 4 mål

Karl Frederik Frederiksen 4 mål

Aqqaluk Ingemann 3 mål

Inuujuk O. Søholm 2 mål

Lars Møller 1 mål

Nuka Heilmann 1 mål

Det grønlandske landshold spiller deres sidste kamp i Færøerne lørdag. Her møder de VÍF, og kampen spilles klokken 14.00.