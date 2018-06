Håndboldforbundet skifter navn

redaktionen Mandag, 18. juni 2018 - 15:39

Under repræsentantskabsmødet fredag blev blandt andre love revideret samt diskussion om fremtidens håndboldstruktur.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne Lars Dahl (kasser) og Dorthea Olsen Rasmussen går frem til 2019 hvilket også gælder for formanden Jørgen Isak Olsen.

- Repræsentantskabet har besluttet at forbundet fremover benævnes: Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiat, og internationalt benævnes: Greenland Handball Club Federation, skriver formand Jørgen Isak Olsen i en pressemeddelelse.

Flere medlemmer

Det blev besluttet af repræsentantskabsmødet at bestyrelsen fortsat skal arbejde for at fremme børne-og unge området.

- Herunder styrke medlemsklubberne på kysten. I forbindelse med diskussionen om fremtidens håndboldstruktur blev det besluttet, at der skal oprettes et forum hvortil emnet diskusteres under workshops ved fælles møde herunder debat om fremtidens turneringsstruktur, lyder det i pressemeddelelsen.

Her er de nye medlemmer af bestyrelsen: