Håndbold: Damelandsholdet udtaget til samling

Sorlannguaq Petersen Søndag, 14. oktober 2018 - 09:28

Som led i de kommende kvalifikationskampe til de Pan Amerikanske håndboldmesterskaber, der forventes afviklet i december måned 2018, har landstræneren for damelandsholdet Johannes Groth, udtaget en bruttotrup på i alt 24 spillere.

Det oplyser Grønlands Håndbold Forbund i en pressemeddelelse.

Fire udviklingsspillere

Disse bliver suppleret af fire såkaldte udviklingsspillere. Alle skal deltage i en træningssamling i Nuuk i perioden 07- 11. november 2018, hvor målet er rystet truppen sammen og finpudse formen til de kommende kvalifikationskampe.

- Vi ser frem til at mødes og arbejde på justeringer imod turneringen. Dette hold udvikler sig år efter år, og vores behov for større udfordringer vokser i takt med dette. Der hersker nu et konkurrencemiljø, vi ser meget frem til at skal udtage de endelige 16 spillere. Vi arbejder efter en 5 års strategi, hvor målet er VM. Derfor inviterer vi 4 talent spillere til samlingen som er med, for at snuse til forholdene omkring et landshold, siger landstræner Johannes Groth.

Disse spillere er udtaget til samlingen i november:

1. Aviaaja Heilmann GSS

2. Nivi Fly GSS

3. Ane-Pipaluk Rasmussen SAK/GSS

4. Andrea Andreassen GSS

5.Pilunnguaq Broberg GSS

6. Nuunu M. Lukassen NuK

7. Ulla Kleist GSS

8. Lykke Frank Hansen GSS

9. Sara Biilmann Egede VHC Vidar

10. Navarana Davidsen NuK

11. Panu P. Grønvold GSS

12. Clara Nielsen Skovbakken / Aarhus

13. Ivaana Holm GSS

14. Ivalu Bjerge Team Tvis Holstebro

15. Kathrine F. Mikkelsen Silkeborg-Voel KFUM

16. Mia Egede Rasmussen Lyngby HK

17. Najaaja A. Lyberth GSS

18. Christina V. Lange NuK

19. Nivi Berthelsen GSS

20. Ivaana Meincke GSS

21. Aviana Kajangmat NuK

22. Pilunnguaq Rosing Wille NuK

23. Nivi J. Petersen GSS

24. Sandra Rothberg Silkeborg-Voel KFUM

Udviklingsspillere:

Ajaaja Silasen SAK

Ivaana O. Rasmussen SAK

Ane Sofiannguaq Frederiksen GSS

Nukaaka Lyberth NuK

Landstræner Johannes Groth oplyser, at landsholdet må undvære målmand Rina Møller Lorentzen og Arnanguak Steenholdt der begge er ude med knæskader.