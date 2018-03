Håb: - Jeg er et levende eksempel på, at det kan lykkes​​​​​​​ at slippe fri af misbruget

Walter Turnowsky Fredag, 02. marts 2018 - 12:06

Svaret kommer uden at Kerte Jeremiassen behøver at tænke sig om.



- Jeg har været ædru i 5 år, 10 måneder og 17 dage, siger han.



Kunne have været død

Lige nu sider han på den grønlandske afdeling på Kofoed Skole i København, Naapiffik og skriver jobansøgninger. For seks år siden var det bestemt ikke nogen selvfølge, at dette kunne være en mulighed.



- Jeg ville sikkert være død i dag, hvis jeg ikke var kommet ud af mit misbrug, fortæller han.



Men nu har han netop gennemført en uddannelse som misbrugsbehandler ved DAC-uddannelsen på Frederiksberg.



Kerte Jeremiassen husker tydeliget den dag, da hans liv nåede det altafgørende vendepunkt. Det var den 15. april 2012. Han var ude i et massivt misbrug af alkohol og hash, røg 40 smøger om dagen.

- Den dag befandt jeg mig på Christiania, og jeg havde det virkelig dårligt. Jeg kastede blod op og havde utrolig ondt i min mave.



- Jeg råbte ‘Åh Gud, hjælp mig’, så jeg aldrig drikker mere.



- To damer kom kort efter hen til mig, og spurgte om jeg havde brug for hjælp.



Det viste sig, at de to kom fra pinsemissionen, og de anbefalede Kerte at opsøge misbrugsbehandlingen, kaldet Frederiksbergcentret.

Barsk tid med abstinenser

- På Frederiksbergcentret spurgte de mig, at hvornår jeg ville begynde, og jeg svarede: Med det samme.



Der fulgte en barsk periode med abstinenser, tankemylder og uro i kroppen.



- Min krop skreg på alkohol og stoffer.



Men blandt andet med sauna, kolde bade og lange cykelture fik Kerte abstinenserne under kontrol. Møder i Anonyme Alkoholikere (AA) hjalp ham med at begynde at tale om sine følelser, om de ting, som fik ham til at flygte ind i rusen.



- Det var især når jeg var stresset, at smerten, selvbebrejdelserne, tabet af familie og arbejde kom op til overfladen. Det var der, at jeg flygtede ind i øl og hash.



Besluttede sig for uddannelse

Efter behandlingen flyttede Kerte Jeremiassen tillbage til Nuuk, og arbejdede blandt andet i Nukissiorfiit, KNR og Røde Kors’ børnehjem. Men det var da han kom i praktik hos kommunens misbrugsbehandling, at det kom til stå helt klart for ham, hvad han ville. Derfor søgte han ind på DAC-uddannelsen, der er tilknyttet Frederiksbergcentret, altså der, hvor han selv havde været i behandling.



- Uddannelsen har betydet, at jeg nu kender mig selv meget bedre. Jeg kender mine svagheder som mennesker, og ved hvornår jeg er i risiko for at falde i.



Sideløbende med uddannelsen begyndte han allerede at hjælpe andre. Blandt andet er han med til at lede AA-grupper for de grønlandske indsatte på Herstedvester.



Og i denne uge blev han så efter 18 måneder færdig som misbrugsbehandler. Sammen med ham blev fire andre fra Grønland færdiguddannet, så ved afslutningen fejrede de det ved at synge ‘Qarsutut Ilillunga’ af Per Berthelsen for de øvrige kursister.

Frø af håb

Nu søger han så stillinger i både Danmark og Grønland. Det vigtigste for Kerte er, at han kan hjælpe andre til at slippe fri af deres misbrug.



- Mit budskab er, at det aldrig er for sent. Det er jeg et levende eksempel på.



Og imens cykler han rundt i København, opsøger mennesker på Mozarts Plads, Sundholm og Christiania, som er ude i druk eller misbrug af hash.



- Jeg håber, jeg kan så et lille frø af håb hos de mennesker. Det ER muligt at komme ud af sit misbrug.