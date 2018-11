Håbet er ude for Kangersuatsiaq

Redaktionen Lørdag, 24. november 2018 - 11:34

I august 2015 indgik privatpersonen Hans Mathiassen en købaftale med Royal Greenland om fiskebrikken i Kangersuatsiaq til en købesum på én krone. Èt af de afgørende vilkår i købsaftalen var, at ejendommen ikke af andre end Royal Greenland A/S kan anvendes til indhandling, opbevaring eller produktion af hellefisk, hvilket er gældende til juli 2025. Men i februar i år solgte Hans Mathiassen 90 procent af fiskefabrikkens andel videre til selskabet Papik Fish Aps, med Daniel Skifte på direktørposten.

Udvikling af indbyggertallet i Kangersuatsiaq 2013: 176 2014: 173 2015: 166 2016: 156 2017: 157 2018: 147 Kilde: Stat.gl

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Længerevarende brevveksling

Siden har selskabet ansøgt Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i Selvstyret om indsættelse af et indhandlingsskib ved Kangersuatsiaq, der skal indhandle sneskrabber, stenbiderrogn, torsk og hellefisk. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har oplyst, at Naalakkersuisut efterfølgende har godkendt ansøgningen. Men efter en længerevarende brevveksling med kommunikative vanskeligheder mellem parterne, meddelte departementet, at Daniel Skifte aldrig kom retur med oplysning om, hvorvidt han vil effektuere tilladelsen.

Daniel Skifte erkender, at han ikke længere magter at bruge flere kræfter på denne sag. Den langsommelige og problematiske proces har blandt andet betydet, at det var for sent at indsætte et indhandlingsskib i sæsonen til produktion af stenbiderrogn og sneskrabber med.

