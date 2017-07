Håber stadig på en fremtid i Illorsuit

Grønlands Beredskabskommission har vurderet, at Nuugaatsiaq og Illorsuit bør fortsat betragtes som fareområde, hvor den også har vurderet, at det ville være uforsvarligt at sende borgerne fra disse to bygder tilbage til deres bosteder.

23-årige Sara Lyberth, der siden februar har boet i Illorsuit, vil foreløbigt ikke tilbage til bygden.

- Der er jo stadig fare for, at et klippestykke kan falde, og det vil være utryg for os på nuværende tidspunkt, fortæller hun til Sermitsiaq.AG.

Sara Lyberth fortæller, at de seneste 14 dage har været det værste i sit liv.

- Vores liv blev vendt op og ned på meget kort tid. Illorsuit er et skønt sted, og det, jeg håber allermest er, at vi kan vende tilbage til bygden og fortsætte med vores normale liv. Men som det ser ud nu i dag, hvor der kan komme endnu et skred, vil være for utrygt for os, hvis vi vender tilbage, siger Sara Lyberth.

Det seneste to ugers begivenheder har ramt hendes kæreste, Aannguaq-Nuka Korneliussen hårdest.

- Han er fisker og fanger og kender området rigtig godt, og oven i det kender vi flere dem, der bor i Nuugaatsiaq, der er blevet ramt hårdest. Det er svært at forklare helt præcist, hvordan vi alle har det i øjeblikket, for vi har aldrig truet på, at det der skete, skulle nogensinde ske, fortæller Sara Lyberth.

- Det, vi alle håber mest på, er at vi alle vender tilbage til Illorsuit i fremtiden, lyder det fra Sara Lyberth.