Gymnasie-elever går universitets-vejen

De fagligt stærke elever har haft mulighed for at komme i en såkaldt ”universitetsklasse”.

GUX Aasiaat oprettede klassen med det formål, at skabe et mere udfordrende miljø for de fagligt stærke elever. Oprettelsen af ”universitetsklassen” og turene er del af en strategi, som skal få flere elever til at bruge deres studentereksamener til at søge ind på en videregående uddannelse.

- Eleverne, som skal til Nuuk, skal bl.a. på besøg på Ilisimatusarfik, hvor de får lov at deltage i undervisningen og på den måde få en forsmag på, hvad de kan forvente, hvis de vælge at læse en videregående uddannelse, oplyser Anton Smedegaard fra GUX Aasiaat.

Besøg i København og Lund

For de elever, der skal til Danmark og Sverige, starter turen med et besøg på København åbne Gymnasium, hvor de skal holde et oplæg for de danske gymnasieelever og fortælle om livet som gymnasieelev i Nordgrønland. Samme dag skal eleverne besøge Det Grønlandske Hus, som vil give elever et indblik i hvilke udfordringer, der kan være ved at tage springet fra gymnasieelev i Grønland til universitetsstuderende i Danmark. De skal møde en studerende som allerede har taget springet og er i gang på Københavns Universitet.

Resten af turen består af besøg på forskellige videregående uddannelser. Udover universiteterne i København og Aarhus, skal elever også til Sverige, hvor de skal besøge universitetet i Lund. Besøget i Lund er et vigtigt element i turen, da man ønsker at vise, at videregående uddannelse ikke kun er begrænset til Danmark.

Eleverne har haft indflydelse på programmet og får derfor indblik i alt lige fra jura på Lund Universitet, musik på Rytmisk Musikkonservatorium, psykologi på Aarhus Universitet til ingeniøruddannelsen på Danmarks Tekniske Universitet.

Stolt rektor

Rektor Otto Simonsen er stolt over, at det har været muligt at søsætte projektet og har store forventninger til det.

- Vi er overbeviste om, at turen vil være med til at afmystificere nogle af de ting, som kan være en barriere for nogle elever til at tage springet og starte på en videregående uddannelse, siger Otto Simonsen til Sermitsiaq.AG.

Han glæder sig over, at fonden Napa har støttet projektet, så det økonomisk var muligt at gennemføre, og det er hans håb, at netværksturene kan blive en fast tradition på GUX Aasiaat.