GUX-elever: Fed følelse at arbejde for en god sag

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 07. november 2018 - 13:04

Onsdag arbejder gymnasieeleverne på GUX i Nuuk til fordel for Operation Dagsværk.

Lønnen for gymnasieelevernes arbejde ryger i en samlet pulje til organisationen Operation Dagsværk, som i år donerer pengene til grønlandske unge.

Sermitsiaq.AG har talt med fem GUX-elever.

Leiff Josefsen

Camilla Schmidt, 2.G:

- Vi fik at vide mandag, at vi skal arbejde frivilligt. Jeg kunne vælge at arbejde enten i Nota Bene eller her i Jysk. Jeg valgte Jysk, da jeg ville være sammen med mine veninder. Det er et rigtigt godt formål, derfor er jeg glad for, at pengene, som vi tjener her, går til grønlandske unge. Vi skal arbejde, indtil vi har tjent 350 kroner, så vi skal arbejder her i knap fem timer. Det er dejligt at komme lidt væk fra skolebænken.

Leiff Josefsen

Christian Christoffersen, Mia-Louise Drechsel og Elise Rosing, alle fra 1. Q:

- Når man ved, at det går til et godt formål, er det meget motiverende at arbejde. Det er virkeligt godt, at Operation Dagsværk sætter noget i gang, og det er mega fedt, at de gider at bruge tid på det. Man kan virkelig mærke, at Operation Dagsværk bruger meget tid på, at det hele skal fungere. Det er et godt initiativ, og det er sjovt at prøve noget andet, og komme lidt væk fra skolen. Det her giver også en mulighed for os, så vi også i fremtiden kan lave lignende initiativer. Det er helt anderledes end at være på skolen, hvor det er fysisk udfordrende at være her, mens det kan være psykisk udfordrende at være på skolen. Vi er på lageret, hvor vi sorterer og fylder hylderne her i Jysk. Vi synes, at alle andre skal også prøve det, da det giver en fed følelse.

Leiff Josefsen

Aviaq Ostermann Sørensen, 3. T:

- Jeg arbejder stille og roligt her i Nota Bene. Man får lyst til at være en del af det her, da det går til et godt formål. Jeg har selv været i Danmark og arbejdet som frivillig, da jeg har været formand for Ungdoms Røde Kors i Nyborg. Her har jeg prøvet at arbejde frivilligt, og det kan jeg virkeligt godt lide. Vi sorterer ting her, og lige nu er jeg i gang med at rydde op i kælderen.