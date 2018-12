Gruppe undgik drabsdom på grønlænder

Ritzaus Bureau Fredag, 07. december 2018 - 07:06

I januar 2017 blev en 20-årig mand, der stammede fra Grønland, på brutal vis tæsket og stukket til døde i sin lejlighed i Skagen.

Efterfølgende blev fire mænd anholdt, og i januar i år blev de alle dømt for drab ved Retten i Hjørring. Tre af de tiltalte fik 12 års fængsel, mens en fjerde ifølge retten er så farlig, at han blev idømt forvaring.

Uventet drejning

Torsdag har sagen taget en uventet drejning, da Vestre Landsret har valgt at frifinde alle tiltalte for anklagen om drab. Tre af mændene kendes dog skyldig i grov vold.

Den opsigtsvækkende afgørelse skyldes, at der er stor usikkerhed om hændelsesforløbet den 16. januar 2017.

Sagen er nemlig den, at overfaldet fandt sted over to gange. Vestre Landsret finder det bevist, at tre af de tiltalte deltog i den første voldshandling, der fandt sted klokken cirka 19.30.

Omvendt er det uklart, hvem af de fire der cirka ti minutter senere indfandt sig i den 20-åriges bolig og fortsatte angrebet.

- Det er så usikkert, hvem der har gjort hvad, og hvornår offeret er blevet udsat for den vold, som han døde af, at retten ikke har turdet dømme nogen af dem for drab, siger anklager Lasse Krister Svensson.

- Det er dybest set princippet om, at man hellere vil lade ti skyldige gå fri end at se én uskyldig dømt. Man kan sige, at det er krænkende. På den anden side er det retssamfundet i fineste karat, siger anklageren.

Motivet

Under sagen har anklagemyndigheden hævdet, at motivet til volden var, at offeret havde givet ketamin til en af de tiltalte, en dengang 19-årig mand.

Ketamin bruges blandt andet til bedøvelse af dyr.

Da den 19-årige indtog stoffet, blev han øjeblikkeligt lammet i benene. Det udløste ifølge anklagen den voldsomme straffeaktion.

Under sagen har manden, der fik ketamin, dog selv afvist, at han ønskede at straffe den dræbte. Som den eneste er han da også endt med en total frifindelse. I byretten fik han som nævnt 12 års fængsel.

- Det er temmelig vildt, siger den nu 21-åriges forsvarer, Søren Beckermann, efter dommen. Han vil nu kræve erstatning for de mange måneder, den frifundne har tilbragt som varetægtsfængslet.

Venter på voldsdom

Torsdag eftermiddag kunne han forlade retten som en fri mand. Omvendt sidder de tre andre fortsat fængslet. Forventningen er, at de får deres dom for grov vold på onsdag.