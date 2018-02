Grønlænderforening vil samle grønlænderne på Fyn

Mange medlemmer var mødt op og deltog ivrigt i debatten under de forskellige dagsordenspunkter. Både til formandsvalget og til valget til bestyrelsen var der kampvalg.

Fungerende formand blev nyvalgt formand

Mina Lennert-Petersen, der har været fungerende formand for Umiaq siden sidste sommer, fortalte i sin formandsberetning blandt andet om de forskellige aktiviteter, som foreningen har stået for. Set over et år bliver det til mange vidt forskellige ting. Blandt andet gudstjenester, Umiaqs 45 års jubilæum, deltagelse i Havnekulturfestivalen, fejring af Nationaldagen, filmforestilling og naturligvis arrangementer i forbindelse med julen.

Foreningens helt store aktiv er sangkoret, som i løbet af et år optræder i mange sammenhænge.

Efter kampvalg blev Mina Lennert-Petersen valgt til ny formand med stor majoritet.

Også flere bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

De nye bestyrelse

Bestyrelsen har endnu ikke afholdt konstituerende møde, så de forskellige bestyrelsesposter er endnu ikke fordelt.

Formanden og kassereren vælges særskilt. Så Mina Lennert-Petersen som formand og Emma Balslev som kasserer er på plads.

Cici Sterling, Johanne Christensen, Maren Lund, Emilia Rosbach og Lars Peter Sterling er de øvrige i Umiaqs nye bestyrelse.

Formandens visioner

I en lille samtale med Sermitsiaq.AG efter generalforsamlingen fortæller Mina Lennert-Petersen, at der er mange forhåbninger og drømme, som den nye bestyrelse skal arbejde med.

Der er fire punkter, som jeg rigtig gerne vil have gjort noget ved:

Vi skal i højere grad forsøge at samle grønlænderne på Fyn.

Vi skal have informeret bedre om Umiaqs eksistens og virke.

Vi skal synliggøre Grønlands kultur i Danmark

Og sidst, men ikke mindst, skal vi være med til her i Danmark at fremme forståelsen for det moderne Grønland slutter Umiaqs nyvalgte formand Mina Lennert-Petersen.

Ekstraordinær generalforsamling

Regnskabet blev på generalforsamlingen ikke godkendt. Derfor bliver der i den nærmeste fremtid indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste dagsordenspunkt bliver godkendelse af regnskabet.

Umiaq har cirka 50 medlemmer. På generalforsamlingen var 36 mødt op.