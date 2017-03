Grønlandske politikere holdt møde med EU

EU's importforbud mod sælprodukter og om EU’s arktiske strategi var hovedemner, da en delegation fra Folketinget og Inatsisartut besøgte Europa-Parlamentet i Bruxelles.

Delegationen bestod af medlemmer fra Folketingets Grønlandsudvalg samt det Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg og Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget fra Inatsisartut.

Håb om mærkningsordning

På møderne forklarede delegationen overfor kommissionen, at EU’s importforbud med hensyn til sælskind er særdeles skadeligt for de grønlandske fangere, og at den inuitundtagelse, som skal gøre det muligt for grønlandsk sælskind at blive handlet på det europæiske marked, ikke virker efter hensigten.

- Det er i den forbindelse delegationens håb, at den mærkningsordning, som Great Greenland og Fur Europe har foreslået, og som kommissionen udviste interesse for, kan medvirke til, at inuitundtagelsen kan komme til at fungere som tilsigtet, skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

Delegationen havde også lejlighed til at drøfte EU's arktiske strategi, som der foreligger et udkast til, som kommissionen skal drøfte den kommende tid.

Invitation til kommisær

- Delegationen gav udtryk for, at EU er en vigtig partner for Grønland og glædede sig over, at der fra kommissær Neven Mimicas side blev givet udtryk for, at EU gerne vil styrke sine relationer med Grønland. Kommissionen mener, at klare politiske tilkendegivelser er positive for samarbejdet og lytter gerne til konkrete, argumenterede forslag fra grønlandsk side, lyder det fra selvstyret.

Delegationen kvitterede for dette og gav udtryk for, at det er vigtigt, at EU’s arktiske politik bliver udformet i tæt samarbejde og dialog med Arktis, således den kan bruges som en platform for fælles forståelse.

Det oplyses, at delegationen benyttede lejligheden til at invitere både kommissær Vella og kommissær Neven Mimica til at besøge Grønland, og han tilkendegav i den forbindelse, at han agter at besøge Grønland, formentlig i juni måned.