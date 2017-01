Mange grønlandske efterskoleelever stopper før tid

Hvert år i begyndelsen af august ankommer store flokke af grønlandske teenagere til Danmark.

Fulde af forventninger skal de til at tage hul på et 10. klasse-ophold på en af landets almene efterskoler.

Men blandt de gennemsnitligt 300 unge grønlændere, der starter hvert år, afbryder hver femte sit ophold før tid, viser nye tal fra Grønlands Statistik.

Et frafald, der er dobbelt så højt som hos deres danske jævnaldrende, skriver den danske avis, Kristeligt Dagblad, fredag.

Flere udfordringer

Efterskoleforeningen er opmærksom på problemet, og ifølge politisk og pædagogisk konsulent Maren Ottar Hessner er grønlandske elever generelt mere frafaldstruede, fordi følelsen af hjemve ofte er en langt større udfordring for den gruppe af elever.

- Hjemve kan selvfølgelig være en udfordring hos alle efterskoleelever. Men den afgørende forskel på grønlandske og danske elever er, at de danske elever kan tage hjem i weekenden og ferierne, og det kan grønlænderne af gode grunde ikke, siger hun til Kristeligt Dagblad.

Men ifølge Maren Ottar Hessner er det ikke kun hjemve, der fylder hos eleverne, det er også følelsen af at være anderledes.

Anderledes hverdag

For starten på en dansk efterskole vil for mange grønlandske teenagere være et regulært kulturchok, hvor de unge for første gang møder en markant anderledes omgangsform og tone, end de er vant til hjemmefra.

Da erfaringerne viser, at det typisk er de første måneder af efterskoleopholdet, der har den højeste frafaldsprocent, arbejder Efterskoleforeningen i øjeblikket på at iværksætte en såkaldt 'camp' for eleverne.

Et indledende ophold, hvor samtlige af de nye efterskoleelever fra Grønland mødes, inden de spreder sig ud til de enkelte skoler i landet.

Derfor håber Maren Ottar Hessner på, at indsatsen kan give de grønlandske eleverne et bedre netværk fra starten, så deres frafaldsprocent kan bringes ned.