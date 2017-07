Grønlandsk virksomhed trukket ind i svindelsag

En sag om skyldnersvig i Danmark trækker tråde til Grønland.

I hvert fald er tre danske advokater, Johan Schlüter, Lars Halgreen og Susanne Fryland tiltalt for en række forhold om mandatsvig og svindel. Advokaterne har ifølge Jyllands-Posten, der har oprullet sagen, flyttet falske værdier over i andre selskaber blandt andet i selskabet Aqua Green Holding, som skulle eksportere vand fra Grønland.

Ifølge bagmandspolitiet havde de tre advokater i foråret 2015 overført ejerandele og en kommissionsaftale til Aqua Green Holding, som deres ægtefæller var medejere af. I et salgsdokument hævder Aqua Green Holding endvidere, at de har en ejerandel på 25 procent i det grønlandske selskab North Atlantic Fresh Water Alliance (NAFWA) og en kommissionsaftale om at få 3,33 procent af NAFWA’s bruttoindtægter.

Revisor afviser

Advokatfirmaet forsøger dernæst at sælge Aqua Green Holding inklusiv ejerandelen i NAFWA for 28 millioner euro svarende til over 200 millioner kroner til en udenlandsk køber. Prisen tog udgangspunkt i, at NAFWA skulle sælge 1 milliard kubikmeter vand om året fra Grønland.

Men NAFWA’s formand registreret revisor, cand.jur. Jan Richard, 4Audit i Sisimiut, afviser over for Sermitsiaq, at Aqua Green Holding skulle have haft en ejerandel i NAFWA, eller at der skulle have været en kommissionsaftale mellem parterne.

Han påpeger desuden, at NAFWA endnu ikke har eksporteret vand, og kun er i besiddelse af en forundersøgelsestilladelse.

Det bekræftes af Departementet for Erhverv med videre, der varetager udnyttelsestilladelser til is og vand.

