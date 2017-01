Grønlandsk rock indtager Islands Brygge

Den 3. februar drager Nanook til Kulturhuset Islands Brygge, hvor der gives koncert sammen med bandet For Akia. Det bliver første gang, at København på samme aften lægger scene til både Nanook og For Akia.

Nanook oplyser i en pressemeddelelse, at koncerterne i Japan gennemføres med bl.a. Peter Buck og Mike Mills fra det verdensberømte amerikanske band R.E.M.

De to bands - Nanook og For Akia - oplyser, at de har en fælles baggrundshistorie fra Sydgrønland. Musiker og sangskriver Hans Mortensen, som er frontfigur i For Akia, voksede op i Qaqortoq, hvor han krydsede veje med Nanook-sanger og sangskriver Christian Elsner i 00’erne. På GU dannede de et band, og sammen kastede de to venner sig ud på den lokale musikscene, fortæller de i en pressemeddelelse.

Af meddelelsen fremgår det videre, at de to drev det videre end de gængse gymnasiebands, omend i hver sin retning. Christian Elsner flyttede til Nuuk, hvor han var medstifter af Nanook sammen med sin lillebror Frederik Elsner. Hans Mortensen tog til Danmark og blev frontmand i Alter Me og andre lovende upcoming bands, før han brød endeligt igennem lydmuren som forsanger i For Akia, der var vinder af DR’s karrierekanonen 2014 og siden er blevet råspillet på DR-radio.