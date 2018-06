Grønlandsk Pan Am-spiller: Jeg føler mig helt klar til turneringen

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 10. juni 2018 - 15:16

For tredje gang skal Aqqalu Ingemann, der til dagligt spiller for det danske 1. divisionshold Randers HH, repræsentere Grønland ved Pan Amerikanske Mesterskaber.

Sermitsiaq.AG har talt med den 24-årige venstrefløjspiller.

- Jeg har set meget frem til turneringsstarten, siden offentliggørelsen af, at Pan Am skal spilles i Nuuk. For jeg har altid drømt om at spille Pan Am på hjemmebane. Her kan vi vise, at vi sagtens kan klare os godt, siger han.

Klar til at vise det hårde arbejde

Aqqalu Ingemann har trænet hårdt de seneste år.

- Jeg har ikke fået så meget spilletid denne sæson for min klub, men jeg har trænet rigtigt hårdt. Til dagligt træner jeg med mine klubkammerater fire gange om ugen, mens jeg også træner tre gange ugen på fitness-centret. Og så har jeg løbetrænet meget, specielt i foråret. Ved Pan Am får jeg muligheden for at vise, hvor hårdt jeg har trænet i de seneste fire år, fremhæver han.

Det har været nødvendigt at træne hårdt, da landsholdet møder fysisk stærke mandskaber ved Pan Am.

- Det er altid hårdt at spille mod de andre lande, specielt i forsvaret. Men nu har jeg taget ekstra kilo på, som vil være til gavn for mig selv og for vores landshold. I forhold til den seneste Pan Am for to år siden er min form meget bedre. Jeg vil gøre alt for at kvalificere til VM, og jeg er ikke i tvivl om, at hele holdet vil arbejde lige så hårdt, fortæller Aqqalu Ingemann.

Har god mavefornemmelse

- Hvor stor er din tiltro til, at I vil kvalificere jer til VM?

- Vi var meget tæt på at kvalificere os sidste gang. Vi spillede rigtigt godt for to år siden. Jeg har en god mavefornemmelse forud for mesterskaberne.

- Vil det være en fiasko, hvis I ikke klarer det?

- Nej, det mener jeg ikke. Det vi kan kun gøre er at spille vores allerbedste, og hvis det ikke rækker til en VM-billet, kan vi ikke gøre noget andet end acceptere udfaldet. Det vil dog være en stor succes, hvis vi klarer den, lyder det fra Aqqalu Ingemann.

Læs alle Pan Am-artikler her