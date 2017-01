Grønlandsk ”Oscar”-uddeling i Nuuk

Den grønlandske filmpris, Innersuaq, der hvert år uddeles af filmbrancheforeningen Film.gl, løber af stablen fra kl. 17.00 i kulturhuset, oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

Sidste år var det filmtalentet Ulannaq Ingemann, der blev hædret. Hvem dette års modtager bliver, afsløres lørdag aften.

Om prisen

Filmbrancheforeningen fortæller om prisen, at den gives ”til en aktuel filmskaber, en livslang indsats eller et lysende talent. For en original idé, en overset filmperle eller et prisværdigt projekt. Eller noget helt andet”.

Den grønlandske pendant til Oscar-statuetten, som vinderen får overrakt, er skabt i fedtsten af Peter 'Kujooq' Kristiansen.

Uddelingen finder i år sted i forbindelse med Film.gl’s første filmkursus i konceptet "Talented Greenland". Et projekt, som foreningen håber vil udvikle sig til en mere permanent filmuddannelse eller filmværksted i Grønland.

Arrangørerne bag prisuddelingen har hevet den danske filminstruktør Ole Christian Madsen til Nuuk for at undervise på "Talented Greenland", og i forbindelse med prisfesten vil man vise filminstruktørens to film "Steppeulven" fra 2014 og "Flammen & Citronen", der fik premiere tilbage i 2008.

Den danske filminstruktør vil efter prisuddelingen besvare spørgsmål fra publikum, oplyses det.