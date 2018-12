Grønlandsk nødhjælp vækker forundring

Redaktionen Tirsdag, 04. december 2018 - 17:37

Grønland har sendt en check på en halv million kroner til Nunavut efter en voldsom brand har hærget et supermarked i Iqaluit. En stor del af varelageret blev flammernes bytte.

Det skriver avisen AG.

- Jeg er glad for, at vi kan række hånden ud til vore stammefrænder i Nunavut, siger medlem af Naalakkersuisut for finanser, Vittus Qujaukitsoq.

På den anden side af strædet vækker bevillingen taknemmelighed. Men også lidt forundring. Som begrundelse for nødhjælpen angiver Naalakkersuisut nemlig, at branden i supermarkedet North Mart har betydet, at »en betydelig del af byens vinterforsyninger gik tabt, og der opstod en nødsituation i forhold til forsyningen med dagligvarer og andet i forhold til beboerne i Iqaluit«.

Beroligende besked

Men de lokale myndigheder udtrykker ikke den samme bekymring for forsyningen. Allerede kort efter branden var byens borgmester Madeleine Redfern ude med en beroligende twitter-besked til borgerne.

- Alle vores detailhandlere er sikre på, at de har tilstrækkeligt med mad til rådighed for at opfylde samfundets behov, skrev hun.

