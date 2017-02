Grønlandsk musik på gaden i Odense

Vinterkulden afskrækker ikke.

Det er jo, som Johanne Edvardtsen siger til Sermitsiaq.AG blot et spørgsmål om at være klædt fornuftigt på. Johanne Edvardtsen lægger i en samtale med os ikke skjul på, at hun holder rigtig meget af at synge og spille både på gaden og andre steder, hvor der er et publikum af en eller anden slags.

- Jeg elsker at komme ind til byen og underholde lidt. Spille og synge mine sange og snakke lidt med dem, der vil snakke.

Begyndte sent at spille guitar

Johanne Edvardtsen kommer oprindeligt fra Narsaq. Flyttede til Danmark i 1972. Har dog siden i flere år arbejdet i sundhedsvæsenet i Grønland.

Johanne Edvardtsen synger for det meste sine egne sange. Skriver og laver musikken uden at kunne noderne.

- Jeg fik min første guitar, da jeg var 29. Jeg er fuldstændig autodidakt. I min store familie har vi dog altid sunget meget. Jeg var kun fire år, da min mor begyndte at lære mig at synge anden stemme fortæller Johanne Edvardtsen og fortsætter:

- Mine sange er små historier. Jeg synger om naturen, fjeldene omkring Narsaq, om min barndom og om mine forældre. Naturen omkring Narsaq er jo som et maleri slutter Johanne Edvardtsen.

Nogle stopper op og andre haster forbi

Johanne Edvardtsen er et populært indslag i den travle hverdag på gågaden i Odense.

Nogle stopper op og lytter til sangen og musikken på guitar og mundharmonika andre de mere travl haster forbi.

Lille produktion af husflid

Johanne Edvardtsen kan efter et uheld ikke længere passe sit arbejde i sundhedsvæsenet. Derfor er der i nogle år blevet eksperimenteret med at fremstille forskellige husflidsprodukter.

Så på gågaden i Odense er der udover at lytte til sangen og musikken også mulighed for at købe nogle af Johanne Edvardtsens fine arbejder.

Se billeder under denne tekst