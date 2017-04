Grønlandsk musik skal på dagsordenen

Forbundet mener, at en stor undersøgelse skal gennemføres, så der bliver skabt klarhed over, hvad den kulturdel bidrager med til det grønlandske samfund.

Politisk aktiv

Det oplyser den nyvalgte formand Inunnguaq Petrussen som advarer politikerne om, at de nu vil blive rendt på dørene.

- Den 10. maj skal den nye bestyrelse mødes, og her vil vi fastlægge den fremtidige strategi, siger Inunnguaq Petrussen til Sermitsiaq.AG.

Han fastslår, at det er nødvendigt med en større undersøgelse, der kan bidrage med viden om, hvilken betydning grønlandsk musik har og hvordan den gavner samfundet generelt. Det arbejde skal det politiske system hjælpe til med at få gennemført.

- I dag er grønlandske musikere udfordret af musiktjenesterne på nettet. Vi er simpelt hen et for lille land, hvilket betyder, at vi har svært ved at få økonomien til at hænge sammen via nettjenesterne. Udgivelser af CD’ere og salget af den type bliver mindre og mindre, oplyser formanden, der også gerne ser, at man eksempelvis forholder sig til, at radioen skal fokusere mere på grønlandsk musik.

Politisk bevidsthed

Forbundet har været inaktiv i et par år, og opererede tidligere som bookingsbureau og efteruddannelsessted. I dag er det planen, at Musikerforbundet skal inddrage det politiske arbejde i form af langt mere lobbyarbejde.

- Vi ønsker, at der bliver skabt en politisk bevidsthed om grønlandsk musik og betydning. Når vi har fakta på bordet via en undersøgelse, så kan vi se på, hvad der er muligt i fremtiden, lyder ønsket fra den nyvalgte formand, der repræsenterer omkring 150 musikere og foreninger fra hele landet.

Bestyrelsen