Grønlandsk medlem i integrationsråd

Rettelse: Det fremgik af en tidligere version, at Juusi W. Petersen erden første i et integrationsråd. Det er ikke tilfældet. Både Lea Mørch og Nikoline Ziemer har siddet i integrationsråd i henholdsvis Odense og København.

Nu får en grønlænder direkte indflydelse på integrationsarbejdet i Aalborg kommune. Juusi W. Petersen er blevet medlem af integrationsrådet i Aalborg. Rådet har blandt andet til opgave at rådgive kommunen i integrationsspørgsmål.

- Jeg glæder mig rigtig meget til opgaven, siger Juusi W. Petersen, til Sermitsiaq.AG.

Det har krævet mange års hårdt arbejde at få tilkæmpet sig en plads til en grønlandsk repræsentant. Om en måned kan Juusi W. Petersen så kaste sig ud i arbejdet.

Indsatser i øjenhøjde

Konkret skal rådet rådgive byrådspolitikerne og kommunens forvaltning, når det gælder konkrete indsatser.

- Jeg ser det som en vigtig opgave, at sikre, at indsatsen ikke sker hen over hovedet på dem, som de skal hjælpe. De skal tage udgangspunkt i deres livsvilkår, siger Juusi W. Petersen.

Og han ser det i høj grad som relevant, at han som grønlænder sidder i rådet.

- En del af grønlændere, der kommer til Danmark, har lignende udfordringer, som mennesker fra andre kulturer. Når jeg kommer i gang med arbejdet må vi mere konkret finde frem til, hvor disse fællesnævnere ligger.

Vil give retvisende billede af grønlændere

Og så har Juusi W. Petersen en hjertesag, som han også vil bære med ind i integrationsrådet. Det hele skal nemlig ikke blot handle om de 300 udsatte grønlændere i Aalborg, men i nok så høj grad om de 2.700 andre.

- En af mine væsentlige opgaver bliver at fortælle den rette historie om os grønlændere i Danmark og især i Aalborg, hvor det er den udsatte grønlænder, der har sat dagsorden i forhold til os grønlændere i alt for mange år, siger han

Ildsjæl

Integrationsrådet er ikke det eneste sted, at Juusi W. Petersen vil kæmpe den sag. Han har nemlig været med til at stifte ‘Den Grønlandske Organisation i Danmark’ i sidste måned. Den har netop også til formål at bekæmpe fordomme.

I det hele taget er det lidt af en ildsjæl, som integrationsrådet nu har fået som medlem. Juusi W. Petersen har ti års erfarring med frivilligt og socialt arbejde. Blandet andet har han været formand for grønlænderforeningen i Aalborg, IKERASAK.