Grønlandsk mand gennemfører ekstrem løbekonkurrence

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 10. oktober 2018 - 13:44

Lars Elgaard Larsen er den første og eneste grønlænder, der har gennemført verdens hårdeste ultraløb, Spartathlon, der er 264,8 kilometer lang. Ultraløb er et løb som er længere end maraton.

Løbet starter fra Grækenlands hovedstad Athen og slutter i den lille by, Sparti.

- At komme med til Spartathlon er meget svært, da man skal klare nogle meget hårde kvalifikationskrav for at komme i betragtning. Man skal løbe hurtigere end 10 timer på 100 kilometer eller hurtigere end 21 timer på 100 miles. Jeg kvalificerede ved at løbe 100 miles på 18 timer og minutter 56 på Mors i september sidste år, siger Lars Elgaard Larsen.

Kuperet terræn

Spartathlon, der er kendt for at være verdens hårdeste ultraløbskonkurrence, er et kuperet løb, hvor deltagerne passerer et 1.200 meter fjeld, og deltagerne bliver bortvist, hvis de ikke kan klare løbet på under 36 timer.

- Og i år var det endnu sværere, da vi blev ramt af orkan og mange timers skybrud, siger den grønlandske ultraløber.

- Løbet gik godt indtil jeg passerede bjergtoppen midt om natten, og her blev jeg ramt af en orkan med helt ufattelige mængder af vand og det var meget svært at holde på varmen. Det varede hele vejen til målet. Mange løbere udgik på grund af underafkøling, siger han.

Kom i mål under tidsgrænsen

- Mine fødder blev nærmest opløst af at være gennemblødte i mere end 25 timers skybrud, og hvert skridt var som at træde på legoklodser i bare tæer, men jeg var opsat på at gennemføre, fortæller Lars Elgaard Larsen.

Og han gennemførte det krævende løb, hvor hans sluttid var 35 timer og 33 minutter, hvilket var 27 minutter under tidsgrænsen.

- Det var en kæmpe oplevelse at komme ind på hovedgaden i byen Sparti, lyder det fra Lars Elgaard Larsen.

Han sluttede som nummer 337 ud af 403 løbere, der gennemførte det ekstreme løb.