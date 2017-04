Grønlandsk kunst får debut i ARoS

Grønlandsk kunst står over for en debut af de helt store, når den grønlandske billedkunstner Naja Rosing-Asvid fra den. 2. maj flytter ind i kunstmuseet ARoS i Aarhus. Det er nemlig føste gang, at der er grønlandsk kunst at finde i det berømte kunstmuseum.

Skaber glæde blandt kunstnerne

I løbet af maj måned bliver der også afholdt et arrangement, hvor udøvende grønlandske kunstnere bliver inviteret ind til at snakke om deres forhold til kunst. Og især det skaber stor glæde.

Kunst om en dyb smerte

- Man kan mærke, at de er stolte over at blive mødt med anerkendelse som kunstnere, i stedet for at blive mødt som grønlændere og alle de fordomme, som ofte følger med uvidenheden. Det er det, vi gerne vil gøre tilskuerne klogere på, at det også findes andre fortællinger fra Grønland,” siger Michael Skaarup, der er projektkonsulent for Det Grønlandske Hus.

En del af debatten

Arrangementet går under navnet "Nye fortællinger fra Grønland - den grønlandske kulturrevolution" og bliver afholdt den 20. og 21. maj.

”I ARoS Public arbejder vi for er at få flere til at tage del i debatten om, hvad kunst er og betyder for os som mennesker og som samfund. I vores optik er nye fortællinger fra Grønland et væsentligt emne at beskæftige sig med, da de grønlandske kunstnere ikke har fået meget opmærksomhed og taletid i denne debat,” siger Maj Bjørn Ørskov, programplanlægger i ARoS Public.