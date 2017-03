Grønlandsk kapital i anorthosit-minen

Greenland Venture har købt aktier for et beløb svarende til 20 millioner kroner i Hudson Ressources.

- Det gør vi først og fremmest fordi vi anser det for at være en god investering, siger investment manager Per Buhl Olsen fra Greenland Venture til Sermitsiaq.AG.

Med de 20 millioner kroner køber Greenland Venture en ejerandel, der lige nu svarer til omtrent 5 til 6 procent, men aktiekapitalen udvides løbende.

LÆS: Hudson: - Vi er stolte over vores projekt

Derudover bliver Per Buhl Olsen også medlem af bestyrelsen i Hudson Greenland A/S.

- Vores deltagelse i bestyrelsesarbejdet for selskabet, der står for udvindingen, skal ses som et signal om aktiv deltagelse i ejerskabet, siger direktør i Greenland Venture, Karsten Høy.

Det er desuden et mere strategisk hensyn i investeringen. Udenlandske investorer vil nemlig gerne se et grønlandsk engagement i mineprojekterne.

- Ellers kan de spørge, hvordan kan det være I ikke selv investerer i projektet? Tror I ikke selv på det, forklarer Per Buhl Olsen.

LÆS: Håb om to miner næste år

Han forklarer, at anorthosit-minen i lighed med rubinminen i Appaluttoq har en størrelse, hvor Greenland Venture kan være med.

Derfor har de også valgt at investere i netop de to projekter.

Hudson Ressources har nu kapital og tilsagn om investeringer, så de kan fortsætte konstruktionen af minen i nærheden Kangerlussuaq for fuld kraft.

Selskabet har tidligere meddelt, at de arbejder efter at mine skal være i drift i andet halvår af i år.

Anorthosit fra minen skal efter planen anvendes i forbindelse med fremstilling af glasfiber, maling og aluminium.