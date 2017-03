Grønlandsk ”Isbjerg” solgt for 150 millioner

I sidste uge kom Gerhard Richters maleri af et flydende isbjerg for første gang under hammeren hos engelske Sotheby. Kunstværket fra 1982, der har været ejet af samme europæiske samler siden 1983, blev vurderet til at kunne indbringe omkring 100 millioner kroner. Det skriver The New York Times.

Fire køber i opløbet

Men under auktionen var der så stor interesse fra køberne, at prisen blev presset op på omkring 150 millioner. Ikke mindre end fire opkøbere dystede om ejerskab til maleriet via deres hotline til auktionshuset.

Læs også: Kunsten reddede Gukki Nukas liv

Gerhard Richter malede en serie på tre malerier med grønlandske motiver i begyndelsen af 1980´erne. De to andre hænger i dag på museum.

Salg gav verdensrekord

Den tyske kunstner, der især er kendt for sin teknik, hvor han genskaber et foto på lærred og opnår samme effekt, som et sløret fotografi skaber, kom på forsiderne i 2013, da hans maleri ”Dompladsen i Milano” slog alle verdensrekorder med en slagspris på 215 millioner kroner.

Kunne ikke genkende prinsesse

Han er ligeledes kendt for maleriet ”tre søstre” fra 1965, som viser de tre danske prinsesser: Kronprinsesse Margrethe, Prinsesse Anne-Marie og Prinsesse Benedikte.

Læs også: Ung kunstner udstiller i Qaqortoq

Maleriet er skab med udgangspunkt i et foto fra et ugeblad og Richter var efter sigende ikke klar over, hvem pigerne på fotografiet var, da han malede dem. Se foto længere nede på siden.