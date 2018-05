Grønlandsk heppekor ved Kronprinsens fødselsdagsløb

Walter Turnowsky Onsdag, 16. maj 2018 - 08:52

2. pinsedag vil over 60.000 løbe sammen med kronprins Frederik i anledning af hans 50-års dag i løbet Royal Run. Der skal løbes i de fem største danske byer, og i de fire første vil kronprinsen løbe det første mil.

I København løber han de fulde 10 kilometer. Og her vil han undervejs blive mødt af et grønlandsk heppekor.

Det er Det Grønlandske Hus i København, der arrangerer den grønlandske opbakning til Kronprinsen og de øvrige løbere.

- Vi vil gerne vise kronprinsen, hvor meget vi påskønner hans store kærlighed og engagement i Grønland - og vi er sikre på, at der er noget, han vil sætte pris på, siger direktør i Det Grønlandske Hus, Leise Johnsen.

Fødselsdagssang

Der skal dog ikke blot heppes. Mik og Avaat-koret står klar til at synge 'Inuuicsiortoq Pilluarit' lige når Kronprinsen løber forbi.

Heppekoret befinder sig på St. Thomas Plads, hvor første løber forventes klokken 19.25 og sidste klokken 19.50. Heppekorets deltager vil være iført t-shirts fra Det Grønlandske Hus og naturligvis være udstyret med Erfalasorput.

Også i Nuuk

Ud over de fem danske byer, vil der også i Nuuk være en udgave af Royal Run 2. pinsedag. Her kan Kronprinsen dog i sagens natur ikke nå at deltage i egen person. Løbet starter klokken 14 fra rådhuset.