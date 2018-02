Grønlandsk gourmet-oplevelse i Aarhus

Det er ikke mange, der forbinder grønlandsk mad med små, smukke tallerkenanretninger, men i lørdags åbnede det Grønlandske Hus i Aarhus dørene op for en ny madklub, der fortolker grønlandske råvarer i høj, høj kvalitet. I spidsen for aftenen stod den grønlandske kok Mikael Møller, der er blandt initiativtagerne bag lørdagens pop-up restaurant.

- Ideen er at tage de her rammer, og fylde dem med glade mennesker. Det er både folk fra Grønland, men bestemt også folk fra Aarhus, som enten kender huset eller aldrig har været her før – Det er fedt, at vi kan samles om maden, og god mad bringer altid folk sammen, fortæller Mikael Møller, der før har arrangeret lignende arrangementer sammen med Det Grønlandske Hus.

Over al forventning

Opholdstuen i Det Grønlandske Hus havde for en aften byttet de gule sofaer ud med lange borde, som var dækket op til de 40 kuverter, der blev sat til salg tilbage i januar.

- Det er ligesom at komme til kaffemik, når man sidder ved de lange borde, smiler Kjeld Holmboe, der er blandt aftenens gæster. Han har boet i Grønland i mange år, og havde inviteret sin kone og deres to voksne børnebørn ud for at vise dem dele af den grønlandske kultur.

- Jeg havde slet ikke regnet med, at maden var på så højt et niveau. Det er virkelig en gastronomisk oplevelse, fortæller barnebarnet Kári Wellsandt på 25 år.

I den anden ende af rummet sidder Poul Rasmussen, der aldrig har været i Grønland eller som sådan har et tilhørsforhold til landet eller Det Grønlandske Hus. Han faldt over aftenens begivenhed i et opslag på Facebook.

- Jeg blev nysgerrig, og jeg må sige at alle mine forventninger er blevet indfriet. Det er en fantastisk madoplevelse med gode musikalske og kulturelle indslag, siger han, mens desserten bliver serveret: en chokoladebombe med grønlandske kvaner og blåbær.

Forretten bestod af rødfisk med tang og æbler, og hovedretten var en mør gås med cremet kartoffelmos, der var drysset med syltede, syrlige rødløg.

- Jeg vil gerne vise, at grønlandsk mad er mere end sælsuppe og tørfisk, udtaler Mikael Møller, der har planer om at sammensætte en forårsmenu til madklubben efter lørdagens succes.

Fakta

Arrangementet er en del af NUKIGA, der er et initiativ af Det Grønlandske Hus, der skal være med til at skabe en ny fortælling om Grønland gennem en lang række spændende aktiviteter. Læs mere på www.groenlandskehus.dk, hvor man også kan finde nye, kommende begivenheder.