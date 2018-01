Grønlandsk filmproducer vinder pris i Norge

Den kommende dokumentarfilm om livet bag tremmer i Grønland, Walls, produceret af Nina Skydsbjerg Jacobsen, har vundet pris.

Filmholdet vandt en pris for deres præsentation og knap fire minutter lange trailer af dokumentaren.

Prisuddelingen skete under festivalen North Pitch - Below Zero 2018 i Tromsø, lørdag.

Stor overraskelse

Dokumentaren 'Walls' var et ud af 11 projekter som konkurrerede om priserne 'The Arctic Documentary Award' og 'The Below Zero Award'.

- Det var en kæmpe overraskelse, at vi vandt prisen for mest innovative projekt. Jeg tudbrølede af glæde, da vi fik prisen, fortæller Nina Skydsbjerg Jacobsen til Sermitsiaq.AG.

Klar til visning næste år

Hun oplyser, at deres filmprojekt endnu ikke er færdigt, men at de nu kan fortsætte projektet.

- Vi har arbejdet med projektet i over et år, og ved festivalen i Norge fremviste vi, hvordan vi skal videre med det, vi har gang med, overfor et panel. Vi skulle svare på spørgsmål, og hele oplægget tog kun 15 minutter. Vi har fået henvendelser fra både Norge og udlandet, at de er interesserede i at arbejde med og vise dokumentaren, når den er færdig, fremhæver hun.

Sammen med prisen fik holdet 10.000 norske kroner til projektet. Nina Skydsbjerg Jacobsen forventer, at deres filmprojekt bliver klar til visning foråret næste år.