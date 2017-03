Grønlandsk filmproducer søger økonomisk støtte

Den grønlandske filmproducer, Aka Hansen, vil sammen med sin studiekammerat på filmskolen Super16 i København, Maria Møller, lave en mini-serie i Nuuk.

Men for at realisere projektet, har de brug for økonomisk hjælp. Deres mål er at skaffe 90.000 kroner til at dække udgifterne til optagelserne i Nuuk i maj.

- Man give alt fra 1 kroner til 90.000 kroner gennem kickstarter. Vi er virkelig ambitiøse og derfor har vi satset højt. Hvis vi ikke får alle pengene så får vi intet. Det er mega nervepirrende, fortæller Aka Hansen i en pressemeddelelse.

Udbrede kendskab

Sammmen med instruktørerne Natalia Ciepiel og Alexander Ohrt skal de filme piloten til 'Polar'.

- Jeg vil gerne være med til at udbrede kendskab til Nuuk og til grønlandsk kultur. Jeg synes især det mangler her i Danmark, hvor jeg studerer. Jeg håber på at kunne være med til at skabe en bro mellem Grønland og Danmark. Og så håber jeg selvfølgelig at 'Polar' kommer ud i hele verden, lyder det fra Aka Hansen.

