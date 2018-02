Grønlandsk duo videre i X Factor

Ivalo & Judithe er videre i X Factor efter en dramatisk aften med flere overraskelser i den populære tv-program.

Fredag aften skulle dommeren Thomas Blachmann udvælge de grupper han vil tage med til den såkaldte bootcamp.

Fjerner to stole

I ’5 Chair Challenge’ er der normalt fem stole som deltagerne skal kæmpe om, men Blachmann valgte at fjerne to stole, så han kan sammensætte sine egne to grupper. Han skal nu vælge to af sine grupper fra de fravalgte deltagere fra unge- og voksen-kategorien.

Selvom det ikke gik så godt med fredagens optrædelse, lykkedes de for den grønlandske dou at få en af de tre stole i stolelegen. Men det var ikke uden dramatik.

Blachmann fortryder opførsel

Dommeren Thomas Blachmann fik deltagere i X Factor til selv at pege på, hvem der skulle sendes hjem fra konkurrencen

Det fik gruppen Sweet Sound til at pege på Ivalo & Judithe til stor forargelse for både dommeren og publikum i salen. Blachmann ærgrer sig over den måde han håndterede situationen på.

- Det virker usympatisk at smide folk hjem på den måde, som jeg gjorde. Jeg var ked af hende, jeg fik til at pege, for jeg bad hende jo om det, og så gjorde hun det, og så fremstod hun jo som om, det var hende, der var tarvelig. Det var ikke så heldigt, siger Thomas Blachmann, ifølge dr.dk.