Grønlandsk dommedag i en ny teaterforestilling

En ny futuristisk og nærmest post-apokalyptisk teaterforestilling ‘Ukiumi Ulloriaq/Vinter Stjernen’, der tager udgangspunkt i Grønland får næste fredag premiere i Katuaq i Nuuk.

Teaterforestillingen er en idé af Naleraq Eugenius, der har udviklet idéen siden han i 2013 var under uddannelse på teaterteknikeruddannelsen på Århus Tech.

Med Ujarneq Fleischer i hovedrollen og Nukâka Coster Waldau og Miké Thomsen i birollerne vil teaterforestillingen sætte nutidens tema som tørst efter uran og mulig globalopvarmning ind på scenen.

Visualisering af dommedagsscenariet

- Det er en forestilling som skal give publikum en mulighed for at reflektere over hvad der kan ske, når menneskeskabte midler og behov påvirker naturen og dens klima, skriver holdet bag den kommende teaterforestilling i en pressemeddelelse, og videre:

- I en barsk verden som består af ørkener af sne og is, med forladte tomme byer, vil dette scenarie blive visualiseret igennem lyskunst, animation og scenekunst.

Naleraq Eugenius har i sit netværk trukket på de kræfter, han ønskede skulle

indgå i dette projekt, hvor Ivar Örn Sverisson er instruktør.